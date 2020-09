Grote brand in Grootebroek, loonbedrijf niet meer te redden

Bij een loonbedrijf met landbouwmachines in het Noord-Hollandse Grootebroek is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken. Het bedrijf aan de Industrieweg is niet te redden, meldt de brandweer, die nu vooral probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven.

De brand brak rond 04.15 uur door nog onbekende oorzaak uit. Niemand is gewond geraakt. Bij de brand komt veel rook vrij. Wie daar last van heeft, krijgt het advies ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Aangezien de rook vooralsnog recht omhoog gaat, is geen NL-Alert verstuurd.

Hoewel het vuur op dit moment niet is overgeslagen naar omliggende panden, is ook daar al wel schade, zoals gesprongen ruiten, aldus een woordvoerder van de brandweer.