Grote brand in glasfabriek Maastricht

Een glasfabriek aan de Nieuweweg in Maastricht is zaterdagmiddag getroffen door een grote brand. Het vuur ontstond in een oven waaruit 300 ton vloeibaar glas stroomde. Hoe dit kon gebeuren, is nog niet bekend. De brandweer was uren bezig om het glas te koelen en de brand te blussen. Rond 19.30 uur werd het sein brand meester gegeven.

Werknemers konden het gedeelte van het pand waar de brand woedde veilig verlaten. Een medewerker was onwel geworden en moest voor onderzoek naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft geen verhoogde concentraties aan gevaarlijke stoffen gemeten. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rook.