Grote brand in garagebedrijf Vlaardingen

In een garagebedrijf aan de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen woedt een flinke brand. Volgens de Veiligheidsregio komt er veel rook bij vrij. De brandweer is met groot materieel ter plekke. Het garagebedrijf zit in een groot, oud pand. Dit maakt brandbestrijding erg complex, aldus de veiligheidsregio.

De wind staat richting Hoogvliet. In verband met de rookontwikkeling is een NL Alert verstuurd. Het advies is bij last van rook ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.