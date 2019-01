Grote brand in garage met bussen in Lith

In Lith in Brabant is een grote brand uitgebroken in een garage met touringcars. De schade aan het pand van Maaskant Reizen aan de Meester van Coothstraat is groot, zegt een woordvoerster van de brandweer. De politie houdt mensen op afstand en de straat is afgezet.

In het gebouw zijn geen mensen meer en niemand is voor zover bekend gewond geraakt. De brand is overgeslagen naar het kantoorpand van hetzelfde bedrijf. De rook is in de wijde omgeving te zien. De politie adviseert mensen in de omgeving om ramen en deuren te sluiten.