Grote brand in flatgebouw Delfzijl

Op de bovenste verdiepingen van een flat aan de Kustweg in Delfzijl heeft woensdagochtend een grote brand gewoed. De brandweer had moeite met het blussen, omdat de liftschacht en de liftkamer ook in brand stonden.

Alle bewoners moesten de flat verlaten. Zij zijn opgevangen in de kazerne van de Koninklijke Marechaussee. Door de brand zijn de beide liften buiten werking. Volgens de brandweer kunnen de bewoners van de eerste twee verdiepingen terug naar huis. Onduidelijk is wanneer de anderen terug kunnen.

Hoe het vuur is ontstaan is nog niet bekend. De brand begon op de elfde en hoogste verdieping. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Wel zijn er twee flatwoningen volledig uitgebrand en hebben er zeven flinke schade.