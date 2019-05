In een flatgebouw in Utrecht woedt vrijdagmiddag een grote brand. In ieder geval twee portiekflats staan in brand. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is een persoon gewond geraakt. Wat deze mankeert is niet duidelijk. Mensen worden uit aangrenzende woningen geëvacueerd. De flat staat aan de Rooseveltlaan.