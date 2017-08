Grote brand in centrum Tilburg

In Tilburg is in de nacht van dinsdag op woensdag rond middernacht een grote brand uitgebroken in een monumentaal pand in de binnenstad. De eerste en tweede verdieping van het pand boven de snackbar van de Febo aan de Heuvelstraat staan volledig in brand, aldus de brandweer. De brand is rond 01.30 uur overgeslagen naar de zolder van het naastgelegen pand van Vodafone.

Er was één persoon aanwezig in het pand waar de brand uitbrak. Die heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer krijgt veel meldingen van rook en stank, met name uit Tilburg-Noord. De brandweerlieden proberen met drie tankautospuiten en twee hoogwerkers te voorkomen dat het vuur nog verder overslaat. Het monumentale pand zelf, moet als verloren beschouwd worden, meldt de brandweer.