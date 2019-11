In het Brabantse Oeffelt woedt een grote brand in een loods waarin caravans en andere voertuigen staan opgeslagen. Bij de brand komt veel rook vrij en de rookwolken zijn in de wijde omtrek te zien, meldt een politiewoordvoerder. „Het staat goed in lichterlaaie.”

De brand woedt in een loods aan de Dorpsstraat. Over slachtoffers is niets bekend. Ook weet de zegsman niet of er mensen zijn geëvacueerd.