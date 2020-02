Grote brand in bouwmaterialenhandel in Zwaag

In een bedrijfspand in het Noord-Hollandse Zwaag woedt vrijdagavond een grote uitslaande brand. Het gebouw is van een leverancier van bamboe-bouwmaterialen. De brand is overslagen naar een ander pand.

Het gebouw staat op industrieterrein Zevenhuis, waarachter een woonwijk ligt. De vlammen zijn op grote afstand te zien. Meerdere eenheden zijn opgeroepen. De rook gaat richting Zwaagdijk over de weilanden en de brandweer adviseert de mensen daar ramen en deuren te sluiten.

Het bedrijf noemt zich op zijn site de Europese marktleider in bamboe producten voor binnen- en buitentoepassingen.