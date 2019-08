In een biomassacentrale aan de Rijksweg Noord in Sittard woedt een grote brand. Grote zwarte rookwolken zijn tot in de verre omtrek te zien. Volgens een woordvoerster van de brandweer bevinden zich geen mensen in het complex. De brandweer is met meerdere bluswagens uitgerukt.

De biomassacentrale staat niet in de buurt van woonwijken, aldus de woordvoerster.