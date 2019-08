Grote brand in bedrijfspand Veenendaal

In Veenendaal is een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand aan de Smalle Zijde. De brandweer bestrijdt het vuur vanaf de buitenkant, omdat het te gevaarlijk is om nog naar binnen te gaan. Volgens een woordvoerder ziet het ernaar uit dat het pand niet meer gered kan worden.

Volgens lokale media woedt de brand in een loods van Super Keukens, maar dat kon de woordvoerder nog niet bevestigen. De brandweer probeert omliggende gebouwen te beschermen. Omwonden die last hebben van de rook wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten.