Grote brand in bedrijfspand Schiedam

In Schiedam woedt een grote brand aan de Nieuw-Mathenesserweg. De brandweer zet groot in om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden op het industrieterrein waar oude panden dicht tegen elkaar aan staan.

De meubelzaak waar de brand uitbrak is volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio niet meer te redden. Het dak is ingestort. Toen de brand uitbrak waren er geen mensen in het pand.

Acht brandweerauto’s bestrijden de vuurhaard en er zijn ook diverse voertuigen ingezet om de brand van bovenaf te blussen, aldus de veiligheidsregio.

De rook die vrijkomt bij de brand zorgt niet voor problemen voor de bewoners van een flat in de omgeving.