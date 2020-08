Grote brand in bedrijfspand in Tilburg

In een bedrijfsgebouw aan de Kapitein Rondairestraat in het Noord-Brabantse Tilburg woedt al urenlang een grote brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar aanpalende bedrijven en verwacht nog wel enige tijd bezig te zijn.

De eerste melding kwam binnen rond 19.45 uur. De brandweer heeft meerdere hoogwerkers en diverse andere voertuigen ingezet om de schade te beperken. „Het is een hele lastige situatie, we kunnen er slecht bij. Omdat we proberen te voorkomen dat het vuur overslaat, duurt de bestrijding lang”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.