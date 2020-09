Grote brand in bedrijfspand in Grootebroek

In een bedrijfspand aan de Industrieweg in het Noord-Hollandse Grootebroek, vlakbij Enkhuizen, woedt in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand. De brandweer laat weten dat ze met veel manschappen en voertuigen is uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen en te voorkomen dat de vlammen overslaan naar andere bedrijven op het industrieterrein.

De brand in het gebouw waar landbouwmachines zijn opgeslagen is volgens de brandweer rond 04.15 uur ontdekt. „Waarschijnlijk is het pand niet meer te redden. We proberen zoveel mogelijk gebouwen er omheen te redden”, zegt een brandweerwoordvoerster.