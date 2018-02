In Bleiswijk heeft korte tijd een grote brand gewoed in een bedrijfspand aan de Lorentzstraat. De brandweer rukte met groot materieel uit om het vuur te bestrijden.

De brand woedde in een gebouw waarin meerdere bedrijven zijn gehuisvest. Even na 03.00 uur was de brand onder controle. Omliggende bedrijfunits zijn door de brandweer gecontroleerd op rook en brandschade.