Op een bedrijventerrein in Alkmaar is in een gebouw een grote brand uitgebroken. De brand woedt in een pand in de Lorentzstraat, waarin meerdere bedrijven zijn gevestigd, meldt de veiligheidsregio. Er waren geen mensen in het pand aanwezig.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt om te voorkomen dat de vlammen overslaan.