Grote brand in bedrijf Molenaarsgraaf

In een loods van een bedrijf met verpakkingsmaterialen in Molenaarsgraaf woedt een grote brand. De brandweer is met man en macht bezig om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden aan de Polderweg Oost in de Zuid-Hollandse plaats.

yt1

Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden hebben een NL-Alert ontvangen waarin wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.