In een autobandencentrum in Heteren (Gelderland) heeft zondagavond een grote brand gewoed. Kort na half negen liet de brandweer weten dat het vuur onder controle was.

Voor zover bekend was er niemand aanwezig in het pand aan de Weerbroek toen de brand uitbrak. Het pand ligt op een bedrijventerrein. Een woordvoerder van de brandweer liet weten dat in het pand dat vlam vatte enkele auto’s staan die rookschade hebben opgelopen.

Er zijn geen gewonden gevallen.