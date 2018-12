Grote brand in autobedrijf in Veldhoven

In een autobedrijf aan De Run in Veldhoven is donderdagavond brand uitgebroken. Een loods van 7 bij 15 meter staat in brand. De brandweer meldt dat er geen mensen in de loods zijn, maar er staan wel gasflessen.

De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar aangrenzende panden. Er zijn extra brandweerlieden opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen.

De brand is tot in de verre omtrek te zien. De brandweer adviseert mensen die in de buurt van het autobedrijf wonen hun deuren en ramen gesloten te houden wegens de rookoverlast.