Grote brand in Amsterdamse haven

Aan de Amerikahavenweg in Amsterdam woedt een grote brand. Er hangt een grote zwarte rookwolk die van ver te zien is. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brandweer waarschuwt omwonenden ramen en deuren te sluiten en ook de ventilatie uit te doen. De brand woedt in de dakconstructie.

De brand woedt in Westpoort, bij een bedrijf dat plastic recyclet. Het vuur is lastig te bestrijden, meldt de brandweer, omdat de brandhaard midden in het pand ligt en moeilijk te bereiken is. Ook liggen er gasflessen.