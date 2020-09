Grote brand Grootebroek onder controle

De grote brand in het Noord-Hollandse Grootebroek is onder controle. De brandweer verwacht nog wel enige tijd bezig te zijn met nablussen. Hier kan nog rook bij vrijkomen en wie daar last van heeft, moet ramen en deuren gesloten houden en mechanische ventilatie uitzetten, waarschuwt de brandweer.

De brand bij een loonbedrijf met landbouwmachines brak rond 04.15 uur door nog onbekende oorzaak uit. Niemand is gewond geraakt. Het bedrijf aan de Industrieweg was niet te redden, meldde de brandweer al snel. Die probeerde vervolgens vooral te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. Dat is gelukt, aldus de brandweer. „De naastgelegen panden hebben wel schade opgelopen, maar zijn verder gespaard gebleven.”