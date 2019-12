Grote brand farmabedrijf Rotterdam onder controle

Een grote brand in een farmaceutisch bedrijf in Rotterdam is na uren blussen onder controle. Het sein brand meester werd rond 03.20 uur gegeven. De brand woedde in een lab waar legaal wiet werd gekweekt.

Vanwege de rookontwikkeling waren omwonenden gewaarschuwd door middel van een NL-Alert. Ze werden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Ondanks de grote uitslaande brand, zijn delen van het pand behouden gebleven. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen bedrijven.

Het gaat om een pand op een industrieterrein aan de Nieuw-Mathenesserstraat, op de rand van Schiedam en Rotterdam. Het bedrijf, MariPharm, is een legale wietkweker. Er wordt medicinale cannabis gemaakt.