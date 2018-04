Bij een visverwerkingsbedrijf aan het Schulpengat in Urk is grote brand uitgebroken. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn. Dat meldt De Stentor.

De brandweer blust de brand, die rond 8.00 uur uitbrak. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten.