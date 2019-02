Grote brand bij slachtafvalverwerker Wijster

Een grote brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag een pand van een slachtafvalverwerker in het Drentse Wijster in de as gelegd. De brand veroorzaakte veel rook die richting het noordoosten trok. Niemand raakte gewond.

De brand brak om 00.30 uur uit in een loods van Noblesse Proteins aan de Ambachtsweg. Het bedrijf produceert onder meer bloedmeel en vleesmeel uit slachtafval van kippen. De brandweer probeerde te voorkomen dat brand oversloeg naar andere delen van het bedrijf en had om 05.15 uur het vuur onder controle.