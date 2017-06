Grote brand bij Rotterdamse afvalverwerker

Bij afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel in Rotterdam woedt een grote brand. Die ontstond omstreeks 19.00 uur in een berg afval van 40 bij 20 meter, overwegend huisraad dat eerder als grofvuil is opgehaald. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hoe de brand bij het bedrijf aan de Ophemertstraat is ontstaan, is nog niet bekend.

„Het bedrijf staat in een gebied met veel industrie en nauwelijks bewoning”, aldus een woordvoerder. „Inwoners van Charlois en Pendrecht doen er goed aan om ramen en deuren te sluiten als de rook hun kant op komt.”

De brandweer is met veel materieel ter plaatse. Het blussen zal nog geruime tijd in beslag nemen. „Het is een kwestie van heel veel water gebruiken”, aldus de woordvoerder die benadrukt dat het bluswater wordt opgevangen om bodemverontreiniging zo veel mogelijk tegen te gaan.

Het is de derde keer in minder dan een jaar tijd dat brand uitbreekt bij Van Gansewinkel. Eerder gebeurde dat in juli 2016 en in april dit jaar. Volgens de veiligheidsregio is er geen verband tussen de drie branden. Die vermoedt dat de warmte van de afgelopen dagen een rol heeft gespeeld.