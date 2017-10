Bij een recyclingbedrijf in Son in Noord-Brabant is een grote brand uitgebroken in een afvalberg. Op foto’s op sociale media is een grote zwarte rookwolk te zien. De brandweer is met groot materieel uitgerukt.

Bij het recyclingbedrijf Baetsen op bedrijventerrein Ekkersrijt woedde eind augustus ook al een grote brand in een afvalberg. Toen kwamen geen gevaarlijke stoffen vrij. Wel was sprake van veel stankoverlast.