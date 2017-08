Grote brand bij recyclingbedrijf in Son

Bij een recyclingbedrijf in Son in Noord-Brabant is dinsdagavond een grote brand uitgebroken. Een brandweerwoordvoerder zei dat het blussen zeker de hele nacht gaat duren.

Op het terrein staat 5000 kuub afval in brand. Voor het blussen bij recyclingbedrijf Baetsen heeft de brandweer vier blusvoertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Door het vuur komt veel rook vrij.

Er hoeven geen mensen geƫvacueerd te worden. De dichtstbijzijnde huizen staan op circa een halve kilometer van de plek waar de brand woedt. Via een NL Alert adviseerde de brandweer omwonenden ramen en deuren vrij te houden, omdat stoffen vrijkomen die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.