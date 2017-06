Grote brand bij metaalbedrijf Zierikzee

Bij een metaalbedrijf in Zierikzee woedt dinsdagavond een grote brand, de zwarte rookwolken zijn volgens de veiligheidsregio in grote delen van Zeeland te zien. Het bedrijf staat volledig in de brand.

De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt naar naastgelegen panden op het bedrijventerrein. De brand brak even naar 20.00 uur uit, aldus de brandweer. Er zijn drie blusvoertuigen ingezet. De brandweer doet metingen om te kijken of er naast de rook andere schadelijke stoffen vrijkomen.