In Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand ontstaan bij een oudijzerbedrijf aan de Kwadrantweg. Een schroothoop op het terrein staat in brand, meldt een brandweerwoordvoerder. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse en probeert te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt.

Zo ver bekend is, zijn er geen gewonden gevallen. De brand in stadsdeel Nieuw-West werd gemeld door een voorbijganger.