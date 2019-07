Grote brand bij fruitbedrijf in Marknesse

In een loods van een fruitbedrijf in Marknesse (Flevoland) woedt dinsdagavond een grote brand. De loods kan als verloren worden beschouwd, meldt de Veiligheidsregio Flevoland. Het is nog niet duidelijk of het naastgelegen woonhuis kan worden gered.

Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Ook is niet bekend wat er precies in de loods ligt. Er zijn voor zover bekend geen mensen die gevaar lopen.

De brandweer is massaal uitgerukt naar het pand aan de Blokzijlerdwarsweg, waar de vlammen uitslaan. Grote donkere rookwolken zijn tot ver in de omgeving te zien.