Grote brand bij ExxonMobil Rotterdam

Bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Rotterdamse Botlek woedt een grote brand. De brand ontstond in het ‘fornuis’ van een van de fabrieken, waar lichte benzinecomponenten in verwerkt worden, aldus een woordvoerder van de raffinaderij. Daarna breidde de brand zich uit. Waarnaartoe en hoe ernstig de brand is, is niet duidelijk. De woordvoerder van de Veiligheidsregio spreekt van een grote brand.

Zowel de bedrijfsbrandweer als de Rotterdamse brandweer is aanwezig. Volgens ExxonMobil worden alle middelen ingezet om de brand te blussen.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio veroorzaakt de brand enorme rookwolken. Dat is ook te zien op foto’s op Twitter. Er zijn geen berichten dat er gewonden zijn gevallen of mensen worden vermist.