Grote brand bij bouwmarkt in Apeldoorn

Bij een bouwmarkt aan de Laan van de Dierenriem in Apeldoorn is dinsdag brand uitgebroken. De brandweer van Apeldoorn en het nabijgelegen Vaasen is uitgerukt.

Zeer grote brand Karwei Apeldoorn. pic.twitter.com/luioPqYB5t — Luciano de Graaf (@LucianodeGraaf) 27 november 2018

De brandweer spreekt van een „zeer grote brand”. Het pand, een vestiging van Karwei, is ontruimd, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.