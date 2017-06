Grote brand bij autobedrijf Eindhoven

Bij autobedrijf F. van Boxtel Auto’s aan de Quinten Matsyslaan in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken.

Het pand waar tweedehandsauto’s staan, staat volledig in brand. Ook het naastgelegen pand van een bedrijf in kantoorartikelen heeft vlam gevat. De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt. De brand zorgt voor dikke zwarte rookwolken. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

In een naburig pand van het Gas Las Centrum staan meerdere gasflessen opgeslagen, de brandweer haalt die weg.

Op social media melden mensen dat ze ontploffingen hebben gehoord. Volgens de brandweer gaat het om ontploffende autobanden. „Het gaat om lucht, die in de banden zit. Zo’n knal klinkt hard, maar het is verder niet erg,” aldus de brandweer over de explosies.