Grote brand bij afvalverwerker Wateringen

In een loods aan de Wateringseveldweg in het Zuid-Hollandse Wateringen woedt bij een afvalverwerkingsbedrijf Renewi een zeer grote brand, waarbij veel rook vrijkomt. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden. In de loods lag voornamelijk oud papier opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Mensen in de omgeving die last hebben van de rook wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesysteem uit te schakelen. De brandweer heeft delen van wegen in de omgeving van de brand, waaronder de N211 tussen Hoek van Holland en Delft, afgesloten vanwege de rookontwikkeling.

In april en mei van afgelopen jaar woedden drie branden bij hetzelfde bedrijf, meldt RTV West.