Grote brand bij afvalverwerker Wateringen

In Wateringen woedt een grote uitslaande brand in een loods van een afvalverwerkingsbedrijf aan de Wateringveldseweg. De brandweer is met veel materieel uit de omgeving uitgerukt om de brand te blussen. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de brandweer.

Uit veiligheid en vanwege de rook zijn de N211 en de N222 richting Wateringen afgesloten. Ook de Wateringveldseweg is dicht. De brandweer probeert naastgelegen gebouwen te behouden.

Doordat er veel rookontwikkeling is, raadt de brandweer omwonenden aan ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.