Grote brand bij afvalverwerker Venlo

Bij afvalverwerker Renewi (voorheen Van Gansewinkel) in Venlo heeft dinsdagavond een grote brand gewoed. Er was sprake van een flinke rookontwikkeling, die op grote afstand was te zien. De oorzaak van de brand is nog onbekend, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

De brand ontstond rond half negen in een loods met twee compartimenten. Er waren twee brandhaarden, die de brandweer bestreed. Het vuur woedde in bedrijfsafval van een verfproducent. De brand was enkele uren later onder controle, maar het nablussen zou nog geruime tijd duren.

De rookontwikkeling leverde geen gevaar op voor de bevolking, bleek uit metingen. De rook stinkt, maar dat komt door het afval.

Er zijn geen slachtoffers gevallen door de brand.