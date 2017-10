Bij een afvalverwerker aan de Australiƫhavenweg in Amsterdam-West woedt maandag een zeer grote brand. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand uitgebroken in een opslagloods. Het is nog niet bekend wat daar precies in zit en of er sprake is van gevaarlijke stoffen.

De brandweer adviseert uit de rook te blijven.