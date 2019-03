Grote brand bij afvalverwerker Attero in Wilp

Bij afvalverwerker Attero even buiten Wilp, bij Apeldoorn, woedt zaterdagavond een grote brand. Die gaat gepaard met dikke zwarte rook die richting Wilp trekt.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio staat er afval en rommel in brand. Bij het bestrijden maakt de brandweer gebruik van shovels, maar het blussen wordt bemoeilijkt door de harde wind. Meetploegen meten of er schadelijke stoffen vrijkomen.

Over de oorzaak van de brand in Wilp is nog niets te zeggen. De brandweer waarschuwt omwonenden dat ze ramen en deuren beter dicht kunnen houden en de ventilatie moeten uitzetten. In de wijde omtrek is een NL-Alert verstuurd.

Bij Attero in Wilp wordt volgens de website per jaar zo’n 225.000 ton gft-afval verwerkt en er wordt elektriciteit gewonnen met een vergistingsinstallatie.

Begin dit jaar woedde brand bij een vestiging van Attero in Wijster (Drenthe). Daarbij kwam dioxine vrij. Ook bij Attero in Tilburg was in januari brand.