Grote brand bedrijventerrein Roosendaal

In een bedrijfspand van een transportbedrijf aan de Bosstraat in Roosendaal is zondagavond laat brand uitgebroken. Het vuur breidde zich zeer snel uit naar naastgelegen panden, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De brandweer is met meerdere blusvoertuigen aanwezig. Door de grote rookontwikkeling is omwonenden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Er zijn geen gewonden. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is.

Ongeveer vier uur na het uitbreken van de brand werd gemeld dat de brand onder controle is.