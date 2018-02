„Gros terugkeerders al voor 2015 uit Syrië”

Van de naar schatting 280 uitreizigers naar Syrië of Irak zijn in Nederland vijftig mensen teruggekomen. Het gros daarvan kwam lang voor het kalifaat was gevallen al terug, blijkt uit nieuw onderzoek van het Egmont Instituut, een onafhankelijk denktank in Brussel. Dat cijfer komt overeen met gegevens van de AIVD.

Begin 2015 waren veertig mensen naar Nederland teruggekeerd. Tot eind 2017 is dat aantal geleidelijk gegroeid tot vijftig. Ze kwamen om uiteenlopende redenen terug, meldt het instituut: sommigen getraumatiseerd en een aantal om kwaad te doen.

In Europa zijn sinds 2012 zo’n 1500 mensen in verschillende fasen teruggekeerd. De onderzoekers stellen dat doorgewinterde strijders niet meer in groten getale zullen terugekeren. Onder de laatste terugkeerders waren voornamelijk vrouwen, die soms met kind naar Europa kwamen.

Sinds de aanslagen in Brussel zijn geen nieuwe aanslagen meer gepleegd door teruggekeerde Syriëstrijders. Dat betekent volgens de onderzoekers echter niet dat de dreiging voorbij is. Vooral terroristen die hier zijn opgegroeid met weinig middelen vormen nog een serieuze dreiging.