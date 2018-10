Grootste restauratie Nachtwacht van Rembrandt in 2019 van start

De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn wordt vanaf volgend jaar gerestaureerd. Directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits kondigde dinsdag aan dat dit het „grootste onderzoeks- en restauratieproject in de geschiedenis van het Rijksmuseum” wordt.

Het restauratiewerk begint in juli en gebeurt „op zaal”, zodat het publiek het beroemde schilderij uit 1642 kan blijven bekijken. Volgend jaar is het Jaar van Rembrandt, ter gelegenheid van zijn 350ste sterfdag.

nachtwacht

Het Rijksmuseum zegt de conditie van De Nachtwacht continu te controleren. Gebleken is dat er veranderingen optreden, zoals het wit uitgeslagen hondje rechtsonder op het schilderij. Voordat het hondje weer opgefleurd wordt, zal een diepgaand onderzoek worden gedaan naar de algehele staat van het schilderij. Dat gebeurt onder andere met hoge-resolutiefotografie en een „zeer geavanceerde computeranalyse. Hiermee kunnen we het schilderij minutieus in beeld brengen en niet alleen de oppervlakte van het schilderij onderzoeken, maar alle lagen van het schilderij bestuderen: van vernis tot doek”, aldus het Amsterdamse museum.

Het is meer dan 40 jaar geleden dat de laatste grote restauratie van De Nachtwacht plaatsvond, naar aanleiding van een aanval met messteken in 1975.