Grootste partij CDA niet in college Nijkerk, CU/SGP wel

De grootste partij in Nijkerk, het CDA met acht zetels in de gemeenteraad, krijgt zeer waarschijnlijk geen plaats in het nieuwe college. CU/SGP, Pro21 en VVD gaan in gesprek over de vorming van een coalitie.

Een college met CDA, CU/SGP en Pro21 is niet haalbaar. Informateur Dick van Hemmen, oud-burgemeester van Nunspeet, heeft de afgelopen weken in zijn gesprekken met de vijf raadsfracties wel allereerst de mogelijkheden daarvoor onderzocht.

Pro21 en in tweede instantie ook CU/SGP bleken grote moeite te hebben met de bestuursstijl van het CDA. Ook de harde campagne van de christendemocraten voor de verkiezingen, die het CDA weliswaar één zetel winst opleverde, speelde daarbij mee. Daardoor was er bij beide beoogde coalitiepartners onvoldoende vertrouwen in een duurzame samenwerking met deze partij, aldus Van Hemmen.

De vervolggesprekken van CU/SGP, Pro21 en VVD worden begeleid door organisatieadviseur Eppie Klein, oud-fractievoorzitter van de SGP in provinciale staten van Gelderland. De drie fracties hebben samen 15 zetels in de gemeenteraad.

CDA-fractievoorzitter Joop van Ruler reageerde teleurgesteld. „In de gesprekken hebben wij geen enkele blokkade opgeworpen. De gedachte coalitie doet geen recht aan de verkiezingsuitslag.”

Nijkerk had een college van VVD, Pro21 en De Lokale Partij. Dat werd in september 2015 gevormd nadat een college van CDA, CU/SGP en VVD was gevallen in een discussie over het openstellen van winkels op zondag.