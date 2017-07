Grootste loonstijging in zes jaar

De cao-lonen in Nederland zijn vorig jaar in doorsnee met 1,8 procent gestegen, de grootste loonstijging in de afgelopen zes jaar. De loonstijging was in 2016 ook aanzienlijk sterker dan de inflatie, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend op basis van definitieve cijfers.

Bij de overheid en het onderwijs gingen de lonen het hardst omhoog, met respectievelijk ruim 3 procent en bijna 4 procent. Andere bedrijfstakken waar de lonen flink stegen waren de bouw en de verhuur en handel van onroerend goed. In de meeste andere bedrijfssectoren bleven de toenames vrij beperkt.

De graadmeter voor de stijging van de consumentenprijzen bleef vorig jaar met 0,3 procent steken op het laagste niveau sinds 1987. Daardoor nam de koopkracht flink toe.