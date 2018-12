Grootste kolonie flamingo’s in GaiaZOO

De dierentuin GaiaZOO in Kerkrade wordt volgend jaar uitgebreid met 400 grote flamingo’s. Volgens het dierenpark komt zo’n grote groep van deze dieren in geen enkele andere dierentuin in Europa voor. Alleen in Singapore en Dubai zijn groepen van deze omvang te bewonderen, aldus GaiaZOO.

De grote flamingo is van de vijf soorten met een lichaamslengte van zo’n 150 centimeter de grootste variant van deze vogels. De kolonie flamingo’s is volgens het dierenpark een ‘gemêleerd gezelschap met diverse kleurschakeringen en leeftijden’.

In 2019 worden ook de grote savannes in de GaiaZOO met elkaar verbonden, zodat neushoorns, giraffen en struisvogels naast elkaar lopen.