Grootste drijvende zonnepark van Europa in waterbekken Rotterdam

Waterbedrijf Evides opent vrijdag in zijn waterbekken in Rotterdam het grootste drijvende zonnepark van Europa, waarvan de zonnepanelen meedraaien met de zon.

Dat levert volgens de waterproducent een optimaal rendement aan duurzame energie op. Het drijvende zonnepark kent een afmeting van 1 hectare. Daarin zijn ruim 4700 panelen opgenomen die per jaar ruim 2 miljoen kWh aan duurzame energie leveren. Dat is gelijk aan het gemiddelde verbruik van 650 huishoudens per jaar.

Volgens Evides is het zonnepark een stap op weg naar het energieneutraal maken van de waterproductie.

Het zonne-eiland kan de zon volgen dankzij speciale sensoren, waardoor zoveel zonkracht effectief wordt gebruikt.

Evides benadrukt dat het zonnepark geen invloed heeft op de drinkwaterproductie. Directeur Annette Ottolini: „Goed en betrouwbaar drinkwater leveren is en blijft de kerntaak van Evides en wordt zorgvuldig bewaakt. Verder volgen we nauwgezet of de installatie geen ongewenste neveneffecten heeft op de ecologie in en om het bekken.”

Evides, dat water levert aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Zuidwest-Nederland, Zeeland en Noord-Brabant, richtte in 2018 al een zonnepark in op de productielocatie Braakman bij Terneuzen. Het bedrijf onderzoekt nog of ook andere spaarbekkens geschikt zijn voor drijvende zonneparken.