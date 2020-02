Grootste aanbieder kraamzorg wankelt

Zorg in Nederland, de grootste kraamzorgaanbieder van Nederland, kampt met geldtekort. Bij meer kraamzorgorganisaties is de nood hoog, stelt FNV. Maar RST Zorgverleners telt haar zegeningen.

Driedubbele diensten draaien kraamverzorgenden van Zorg in Nederland soms. Door personeelstekort is dat de enige manier om aan de zorgvraag van kersverse ouders te voldoen. Het gevolg is dat het ziekteverzuim opliep tot 11,5 procent en Zorg in Nederland daardoor geld misloopt.

Daarnaast kampt het bedrijf met problemen vanwege wanbeleid uit het verleden. Dat zegt althans de huidige bestuurder in de Telegraaf. Voor transitievergoedingen moet flink in de buidel worden getast. Ook kostten slapende dienstverbanden veel geld. Zorg in Nederland vroeg woensdag opnieuw voorschotten van verzekeraars om salarissen te kunnen betalen.

Bij meer kraamzorgorganisaties staat het water aan de lippen, zei de FNV in de Telegraaf. De tarieven in de sector zouden te laag liggen, veel werknemers verlaten de sector en er is een hoog verzuim. Daardoor teren bedrijven in op het eigen vermogen.

Ook RST-bestuurder Peter Boudewijn weet dat meer kraamzorgaanbieders het moeilijk hebben. „Jammer, want dit leidt tot onrust onder kraamverzorgenden. Als zo’n organisatie omvalt, zijn er alleen maar verliezers. Want de vraag naar kraamhulp is groter dan het aanbod.”

Vergeleken met veel andere kraamzorgaanbieders telt RST haar zegeningen, zegt Boudewijn. De uitstroom is stabiel, de instroom „gezond” en het ziekteverzuim ligt ruim onder het landelijk gemiddelde. Wel mogen de tarieven omhoog, vindt de bestuurder. Want nieuw beleid zorgt voor veel extra werk en kosten terwijl daar geen vergoeding tegenover staat. „De Nederlandse Zorgautoriteit onderzoekt dit. De uitkomsten worden in april bekend. Daarna zijn de verzekeraars aan zet.”