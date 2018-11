Grootscheepse werkzaamheden rond Schiphol

Reizigers moeten vanaf vrijdag tot en met zondag rekening houden met grootscheepse werkzaamheden aan het spoor rond Schiphol en Amsterdam.

ProRail gaat op veertien locaties werken aan het spoor. In totaal zijn volgens het spoorbedrijf honderden mensen aan het werk, dag en nacht. De werkzaamheden variëren van het verhogen van perrons tot het vernieuwen van wissels en bovenleidingen.

Tussen Amsterdam CS en Sloterdijk worden zes wissels en 1300 meter spoor vernieuwd. Voor het transport van de wissels zet ProRail zware kranen in, zoals de Kirowkraan, de grootste spoorkraan in Nederland. In totaal zijn hier zo’n vijfhonderd personen mee bezig.

De werkzaamheden zijn volgens ProRail ingrijpend en de impact op het treinverkeer is groot. Door de centrale ligging van Schiphol en diverse werkzaamheden in de rest van het land, geldt op diverse trajecten in Noord-Holland en Flevoland ook een aangepaste dienstregeling met omreizen, extra overstappen en soms ook minder treinen. Reizigers krijgen het advies voor vertrek de reisplanner te raadplegen.