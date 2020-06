Grootschalige renovatie Fontanuscollege Barneveld

Het Johannes Fontanus College in Barneveld begint deze maand aan een grootschalige renovatie van haar schoolgebouw aan de Wethouder Rebellaan. De verbouwing, die 7000 vierkante meter beslaat, duurt tot volgend jaar zomer.

Een groot deel van het gebouw is toe aan vernieuwing. Het oudste deel dateert van 1984. Rector René Minderhoud van de christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium: “Hedendaags onderwijs vraagt om meer mogelijkheden voor zelfstandig werken in kleinere ruimtes, in combinatie met ruim opgezette lokalen. Onze huisvesting voldoet hier deels niet meer aan. In het nieuwe gebouw komt veel ruimte voor verschillende manieren van leren.”

De aula wordt het ‘bruisende hart’ van het schoolgebouw, met gelegenheid voor ontspanning en ontmoeting. Verder komt er door het gebouw heen een grote boulevard, waardoor er tijdens leswisselingen en pauzes voortaan minder filevorming is. De nieuwbouw wordt tevens duurzamer, zodat er minder energie verbruikt hoeft te worden.