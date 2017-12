Groot sporenonderzoek Tilburg na dood vrouw

Een groot politieteam doet in Tilburg onderzoek naar de dood van een vrouw. Een voorbijganger vond haar zaterdagavond rond 22.00 uur op straat in de wijk Hoogvenne. De politie houdt er rekening mee dat ze het slachtoffer is van een misdrijf. Zeker 25 agenten en leden van de mobiele eenheid zijn op de zaak gezet.

Ze zoeken in de omgeving van de Hoogvensestraat, waar de vrouw werd gevonden, naar sporen. Ook op daken van huizen wordt gezocht en agenten vragen buurtbewoners of ze een kijkje mogen nemen in hun tuin.

De komende dagen wordt sectie verricht op het lichaam van de vrouw om te kijken waaraan ze is overleden. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. Het slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen door een voorbijganger. Direct werden de hulpdiensten opgetrommeld, maar al snel was duidelijk dat hulp niet meer mocht baten.