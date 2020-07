Groot sinkhole in Kerkrade, omwonenden geëvacueerd

De hulpdiensten hebben donderdagochtend in Kerkrade acht woningen aan de Franciscanerstraat ontruimd nadat een groot gat in de weg was gevallen. De bewoners worden opgevangen in een voormalig patronaat.

Ook Enexis is ter plaatse om de stroomtoevoer af te sluiten. Volgens omwonenden gaat het om een erg groot gat. De hulpdiensten hebben groot alarm geslagen. De omgeving van het sinkhole is afgezet. Volgens de gemeente Kerkrade is het gat mogelijk veroorzaakt door een oude mijnschacht. Een mijndeskundige doet onderzoek. Ook het water is afgesloten.